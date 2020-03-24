В Италии снова растет число умерших от коронавируса

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, и его последствий составило 743 человека. Это чуть меньше антирекорда двухдневной давности, когда летальных исходов было почти 800. Новые данные привел во вторник глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
«Сегодня мы зарегистрировали смерть 743 пациентов. Общее число жертв составило 6820. Число инфицированных в настоящий момент составляет 54030. Вылечившихся на 894 больше, всего 8326», — сказал он.
Накануне сообщалось о 601 умершем. Общее число инфицированных с момента начала пандемии — 69176 человек (включая жертв и вылечившихся).
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