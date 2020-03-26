Ученые выяснили, когда носители коронавируса наиболее заразны

Носитель коронавируса наиболее опасен в первую неделю, когда появляются симптомы, сообщает South Morining China Post со ссылкой на исследование микробиологов из Гонконга, опубликованном на сайте The Lancet.
Оно основано на анализе образцов слюны 23 пациентов, у которых был подтвержден COVID-19. Утром у них брали мазок из ротоглотки. Согласно результатам, вирусная нагрузка в слюне у пациентов в возрасте от 35 до 75 лет была самой высокой в течение семи дней после появления симптомов, а после — снижалась.
«Высокая вирусная нагрузка в течение первой недели болезни говорит о том, что он легко может передаваться от одного человека к другому до того, как пациент будет госпитализирован», — рассказал один из соавторов статьи и доцент кафедры микробиологии университета Гонконга Кельвин То.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19, пандемией. Согласно последним данным, в мире заражены более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч умерли.
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