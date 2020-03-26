Сумы и Закарпатская область ограничивают въезд и устанавливают блок-посты

Город Сумы полностью закрывается на въезд для не местных жителей, сообщает пресс-служба городского совета.
Согласно решению исполнительного комитета от 25 марта, в городе оборудуются стационарные контрольно-пропускные пункты. Водители и пассажиры, которые планируют въехать в город или выехать из него, должны иметь при себе документы, которые удостоверяют личность и подтверждают проживание в Сумах. Лица, которые не проживают в Сумах, но имеют в городе недвижимое имущество, должны иметь при себе документы, подтверждающие право собственности. Лица, не проживающие, но работающие в Сумах, должны предъявить справку с места работы.
На контрольно-пропускных пунктах также будут проверять температуру тела водителей и пассажиров и проводить санитарный досмотр вещей, багажа и всего транспортного средства.
В Закарпатской области было принято решение ограничить перемещение на территорию области, сообщает пресс-служба областного совета.
Как заявил глава Закарпатского облсовета, начиная с 00:00 часов 27 марта 2020 года до 24 апреля 2020 года по всей области будет прекращена работа рынков, за исключением оптовых продуктовых. Также будут закрыты отделения для приготовления и приема еды, кофе и других напитков, расположенных на АЗС.
Кроме того, на Ужоцком перевале (автодорога Н-13 Львов-Самбор-Ужгород) и Торунском перевале (автодорога Р-21 Долина-Хуст" будет перекрыто движение и установлены блок-посты. На Яблунецком перевале (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов) и Абранском перевале (автодорога М-06 Киев-Чоп) будут оборудованы контрольно-пропускные пункты, где будет проводиться температурный скрининг на территорию области.
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