В Закарпатской области переполнены больницы для пациентов с COVID-19

В Закарпатской области больницы, принимающие больных с диагнозом COVID-19, переполнены, сообщил главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк.
«Ухудшение эпидситуации привело к резкому увеличению госпитализированных больных, в первую очередь, увеличилось количество больных с тяжелым течением. Во всех больницах первой волны, то есть Ужгорода, реанимационные отделения переполнены. Потому что увеличение количества больных приводит к тому, что не все вовремя обращаются, особенно с участков, и часто больные попадают уже в тяжелом состоянии», — заявил он на брифинге Закарпатской областной государственной администрации в субботу.
Поляк отметил, что COVID-19 требует продолжительного времени на лечение — около трех недель, а потому пациенты не могут быстро выписываться. Это, в свою очередь, приводит к невозможности принять новых пациентов.
Аналогичная ситуация наблюдается и в области, особенно в Хустском, Иршавском и Свалявском районах, больницы в которых также переполнены.
«Все это количество больных первая волна не может забрать. То есть, мы начиная с 19 числа открыли вторую и третью волны, чтобы они принимали больных — то есть, районные больницы, инфекционные отделения, и не только инфекционные. ... За эти две недели, прошедшие с ослабления карантина, количество больных коронавирусом выросло в разы, мы скоро дойдем до того, что не будем иметь места для госпитализации», — подчеркнул Поляк.
По его данным, по состоянию на утро 20 июня в больницах первой волны госпитализированы 179 пациентов с COVID-19, в то время как выписаны за сутки — 11 пациентов.
Как сообщалось, в Закарпатской области за минувшие сутки подтверждены 109 новых случаев заражения.
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