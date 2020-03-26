Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

Писатель и переводчик Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) заразился коронавирусной инфекцией COVID-19, написал он в своем Facebook.

63-летний Акунин пообещал сообщить подробности, как только его самочувствие улучшится, отметив, что «страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса».

Акунин известен на постсоветском пространстве, прежде всего, как автор цикла детективов про Эраста Фандорина.