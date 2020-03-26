Кабмин разрешил ездить в общественном транспорте более чем по 10 человек

Кабмин отменил норму о том, что во время карантина в общественном транспорте допускается перевозка не более 10 человек одновременно.
Об этом говорится в постановлении премьера Дениса Шмыгаля от 25 марта, которую опубликовали на «Правительственном портале».
Вместо нормы не более 10 пассажиров Кабмин установил, что допускается количество пассажиров, которое одновременно не превышает половины количества мест для сидения.
То есть, если в троллейбусе 30 мест для сидения, то одновременно ехать в нем могут 15 пассажиров.
При этом для служебного транспорта установили более мягкую норму — в соответствии с ней допускается количество пассажиров в пределах количества мест для сидения.
Напомним, что с 18 марта в наземный транспорт столицы пускают только людей в масках и не более 10 человек одновременно.
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