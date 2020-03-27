В Украине пересмотрят карантинные меры и, возможно, откроют продуктовые рынки

Штаб по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации намерен пересмотреть карантинные меры, сообщил замминистра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве в пятницу.
«Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине прогнозируема. В то же время настораживает заболеваемость трудоспособного населения. Мы будем пересматривать подходы к карантинным мерам, поскольку видим, что мобильность населения от 18 до 50 лет очень большая», — сказал он, передает Интерфакс-Украина.
Также Ляшко подчеркнул, что планируется пересмотреть вопрос работы продуктовых рынков. «Рассматриваем вопрос продуктовых рынков: если они будут придерживаться санитарных норм и противоэпидемических мер, то часть сможет работать. Сегодня мы его рассмотрим на штабе. Сегодня будет решение о том, какие именно рынки не должны функционировать во время карантина», — сказал главсанврач.
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