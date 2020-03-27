Войти
Зеленский призвал депутатов не уходить на карантин
позиция
Зеленский призвал депутатов не уходить на карантин
В России рассчитывают победить коронавирус за три месяца
соседи
В России рассчитывают победить коронавирус за три месяца

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

При райбольницах появятся бригады, которые дома будут тестировать на коронавирус

295
При райбольницах появятся бригады, которые дома будут тестировать на коронавирус

При центральных районных больницах будут созданы мобильные бригады врачей, которые будут выезжать на вызовы домой к людям с подозрением на коронавирусную болезнь Covid-19.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в пятницу, сообщает Укринформ.

«Дано поручение создать при центральных районных больницах мобильные бригады, которые будут состоять из водителя и медицинских работников, для того чтобы на вызовы семейного врача, экстренной медицинской помощи, а также других медицинских работников эта бригада приезжала домой к людям, у которых будет подозрение на коронавирусную болезнь для забора образцов для проведения исследований в вирусологических лабораториях», — сказал Ляшко.

Он отметил, что это уменьшит мобильность людей с симптомами коронавирусной болезни, и необходимость посещения ими семейного врача или другие учреждения здравоохранения для того, чтобы сдать анализ.

Читайте также: В Белом доме заявили, что опасность коронавируса была преувеличенна

Ляшко добавил, что в ближайшее время Минздрав сообщит все контактные телефоны и объяснит, как будет проходить этот процесс.

В то же время он подчеркнул, что в случае появления симптомов коронавирусной болезни нужно обязательно обратиться к своему семейному врачу или медицинскому работнику, с которым есть контакт.

Напомним, что в Украине зафиксировано уже 218 случаев коронавирусной болезни Covid-19.

коронавирус, Виктор Ляшко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 27 марта 2020
Четверг, 26 марта 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О кризисе, лекарствах и болезнях

Реагируя на меры ФРС и Госказначейства, фондовые рынки демонстрируют оптимизм - Dow Jones вырос вчера на 11,4%, это самый сильный дневной рост с 1933г. Т.о., мировые денежные власти показывают, что намерены в очередной раз все проблемы «залить баблом».
Иван Крастев
Иван Крастев
ведущий научный сотрудник Института наук о человеке (г. Вена)

Cемь первых уроков глобального коронавирусного кризиса

Мы переживаем странные времена. Не знаем, когда закончится пандемия COVID-19, не знаем, как она закончится, и пока можем только высказывать предположения о её долгосрочном политическом и экономическом воздействии. Пока слишком рано делать выводы о долгосрочном воздействии глобального кризиса, который только начался, но семь первых уроков уже можно назвать.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Справедливость – хорошее лекарство против эпидемии

Эпидемия коронавируса в Украине не в коем случае не должна помешать борьбе с элитной коррупцией, которая многие годы душит экономику и политику страны. Наоборот, пока наши олигархи лениво отбиваются от назойливых приставаний президента Зеленского о материальной помощи Украине, пока чиновники и коррупционеры раздумывают, на чем бы еще заработать, новый Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова может осуществить успешные аресты и открытия уголовных дел.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016