При райбольницах появятся бригады, которые дома будут тестировать на коронавирус

При центральных районных больницах будут созданы мобильные бригады врачей, которые будут выезжать на вызовы домой к людям с подозрением на коронавирусную болезнь Covid-19.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в пятницу, сообщает Укринформ.
«Дано поручение создать при центральных районных больницах мобильные бригады, которые будут состоять из водителя и медицинских работников, для того чтобы на вызовы семейного врача, экстренной медицинской помощи, а также других медицинских работников эта бригада приезжала домой к людям, у которых будет подозрение на коронавирусную болезнь для забора образцов для проведения исследований в вирусологических лабораториях», — сказал Ляшко.
Он отметил, что это уменьшит мобильность людей с симптомами коронавирусной болезни, и необходимость посещения ими семейного врача или другие учреждения здравоохранения для того, чтобы сдать анализ.
Ляшко добавил, что в ближайшее время Минздрав сообщит все контактные телефоны и объяснит, как будет проходить этот процесс.
В то же время он подчеркнул, что в случае появления симптомов коронавирусной болезни нужно обязательно обратиться к своему семейному врачу или медицинскому работнику, с которым есть контакт.
Напомним, что в Украине зафиксировано уже 218 случаев коронавирусной болезни Covid-19.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016