Винница вводит новые карантинные ограничения

В Виннице в пятницу, 12 марта, из-за стремительного роста заболеваемости СOVID-19 усилили карантинные ограничения — запрещены массовые культурные и развлекательные мероприятия и работа спортивных учреждений.
Об этом сообщает департамент по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.
«Из-за стремительного распространения заболеваемости COVID-19 в Винницкой городской территориальной громаде дополнительно к противоэпидемическим мерам „оранжевого“ уровня, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Украины от 09.12.2020 г. № 1236 (с изменениями), в Виннице вводятся карантинные ограничения „красного“ уровня относительно запрета проведения любых массовых мероприятий и работы спортивных учреждений и учреждений культуры», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дополнительные карантинные ограничения начинают действовать с 13 марта.
Согласно решению городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, запрещено проведение культурных и развлекательных массовых мероприятий, прием клиентов в спортзалах и фитнес-центрах, бассейнах.
По состоянию на пятницу в городе зарегистрировано 337 новых случаев COVID-19. В городских больницах заняты 709 койко-мест из имеющихся 80. При этом реанимационные койки для лечения пациентов с коронавирусом заняты все.
В Винницкой области за прошлые сутки коронавирус впервые подтвержден у 940 человек, зарегистрировано 13 летальных случаев, с начала пандемии — 44 398. Область находится в «оранжевой» зоне эпидемической опасности.
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