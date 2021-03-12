Винница вводит новые карантинные ограничения

В Виннице в пятницу, 12 марта, из-за стремительного роста заболеваемости СOVID-19 усилили карантинные ограничения — запрещены массовые культурные и развлекательные мероприятия и работа спортивных учреждений.

Об этом сообщает департамент по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

«Из-за стремительного распространения заболеваемости COVID-19 в Винницкой городской территориальной громаде дополнительно к противоэпидемическим мерам „оранжевого“ уровня, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Украины от 09.12.2020 г. № 1236 (с изменениями), в Виннице вводятся карантинные ограничения „красного“ уровня относительно запрета проведения любых массовых мероприятий и работы спортивных учреждений и учреждений культуры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительные карантинные ограничения начинают действовать с 13 марта.

Согласно решению городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, запрещено проведение культурных и развлекательных массовых мероприятий, прием клиентов в спортзалах и фитнес-центрах, бассейнах.

По состоянию на пятницу в городе зарегистрировано 337 новых случаев COVID-19. В городских больницах заняты 709 койко-мест из имеющихся 80. При этом реанимационные койки для лечения пациентов с коронавирусом заняты все.

В Винницкой области за прошлые сутки коронавирус впервые подтвержден у 940 человек, зарегистрировано 13 летальных случаев, с начала пандемии — 44 398. Область находится в «оранжевой» зоне эпидемической опасности.