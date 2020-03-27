Северная Македония стала членом НАТО

Северная Македония стала 30-м членом НАТО, ее флаг 30 марта поднимут над штаб-квартирой альянса в Брюсселе. Об этом говорится в распространенном в пятницу Госдепартаментом письменном заявлении госсекретаря Майкла Помпео.
«27 марта 2020 года США как депозитарий договора получили документ о присоединении Республики Северная Македония к Североатлантическому договору, что сделало Северную Македонию 30-м союзником по НАТО. 30 марта флаг Северной Македонии впервые поднимется над штаб-квартирой НАТО», — отметил Помпео.
«Вступление Северной Македонии в НАТО сегодня представляет собой кульминацию многолетних усилий правительства и народа Северной Македонии по присоединению к Североатлантическому альянсу, — сказал глава американского внешнеполитического ведомства. — Членство Северной Македонии в НАТО будет способствовать большей интеграции, демократическим реформам, торговле, безопасности и стабильности во всем регионе».
По версии Помпео, «двери НАТО остаются открытыми для тех стран, которые хотят и могут проводить реформы, необходимые для соответствия высоким стандартам НАТО, и принять на себя ответственность и преимущества членства» в альянсе.
На прошлой неделе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что все страны НАТО завершили процесс ратификации протокола о вступлении в альянс республики.
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