Италия обошла Китай по числу заразившихся новым вирусом

Власти Италии зафиксировали за сутки 969 летальных исходов в результате вызываемого коронавирусом заболевания. Это стало абсолютным антирекордом с начала эпидемии. Последние данные обнародовал в пятницу Департамент гражданской защиты, уточняя, что к летальным случаям были добавлены 50, не учтенных накануне.
Общее число инфицированных с начала эпидемии превзошло количество заразившихся в Китае и составило 86 498 человек, включая умерших и 10 950 вылечившихся. Прирост по числу новых заражений за сутки — 4 401 человек.
На данный момент первенство по числу заразившихся у США, где выявлен 93 151 случай. Но число умерших там гораздо ниже — 1 382. В Китае, где прирост заражений опустился до нескольких десятков случаев, общее число инфицированных достигает 81 340, из которых 3 292 умерли, а 74 588 — излечились. На втором месте по смертности — Испания, где из 64 059 инфицированных умерли 4 858 человек, вылечились — 9 357.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016