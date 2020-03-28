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В Сумах жителям запретили выходить из дома без крайней необходимости

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В Сумах жителям запретили выходить из дома без крайней необходимости

В Сумах в целях борьбы с распространением коронавируса с 28 марта вводятся ограничения на перемещения жителей по городу.

Соответствующее решение исполнительного комитета обнародовала пресс-служба Сумского городского совета.

«Согласно решению исполнительного комитета, которое вызвано широким распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, на период с 28 марта и до момента окончания карантина на территории Сумской городской ОТГ запрещено покидать место жительства (дома, квартиры, комнаты в общежитиях, гостиницах и т.д.), кроме случаев, когда разрешается покидать место жительства», — указывается в сообщении.

В число разрешенных случаев включено передвижение на работу и с работы к месту проживания, посещение аптек, посещение магазинов с целью приобретения продуктов питания, средств гигиены и ветеринарных препаратов, посещение врача или ветеринара, проведение комплекса ритуальных услуг, получение административных услуг и ремонт компьютерной и бытовой техники.

Также разрешен выгул домашних животных продолжительностью до 30 минут в день и посещение пожилых людей или людей с ограниченными возможностями с целью обеспечения их продуктами и товарами первой необходимости.

При этом запрещается выходить из помещений без средств индивидуальной защиты, лицам, которые во время карантина находятся на рабочих местах — покидать рабочие помещения без крайней необходимости, и собираться на улицах группами более двух человек (кроме необходимости сопровождения несовершеннолетних, пожилых и лиц с инвалидностью, а также при выполнении рабочих обязанностей).

Детям в возрасте до 14 лет запрещается находиться на улице без сопровождения взрослых, детям от 14 до 18 лет — без ведома родителей. После 20:00 детям от 14 до 18 лет также запрещается находиться на улице без сопровождения.

Запрещается курить, употреблять еду или напитки в местах общего пользования, в том числе в парках, скверах, лесопарковых зонах, прибрежных полосах.

При выходе на улицу граждане должны иметь с собой документы, удостоверяющие личность, для детей — свидетельства о рождении, и предъявлять из сотрудникам полиции по требованию, а также сообщать свое место проживания и цель выхода на улицу.

Также на улицах граждане должны соблюдать дистанцию не менее 2 метров друг от друга.

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Правила являются обязательными для исполнения всеми расположенными на территории Сумской городской ОТГ предприятиями, учреждениями, заведениями и организациями, а также гражданами, постоянно или временно проживающими на этой территории. За их нарушение лица будут привлечены в установленном законодательством порядке к административной ответственности по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них восемь летальных, пять пациентов выздоровели (четыре взрослых, один ребенок). В Сумской области зафиксировано пять случаев заболевания Covid-19 (один летальный).

Сумы, коронавирус
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