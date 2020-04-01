Жителя Сум оштрафовали на 17 тысяч за поход в супермаркет без медицинской маски

В г.Сумы мужчина, который находился в помещении продуктового магазина «АТБ» без медицинской маски, оплатит 17 тыс. грн штрафа за нарушение правил карантина, сообщает пресс-центр судебной власти Украины.

«1 апреля 2020 года мужчина, который находился в помещении продуктового магазина без маски, Заречный районный суд города Сумы привлек к административной ответственности за нарушение правил карантина и наложил на него штраф в размере 17 тыс. грн», — сказано в сообщении

Так, вечером 30 марта мужчина зашел в магазин «АТБ», без средств защиты, чем нарушил п. 2а решения исполнительного комитета СМР № 172, согласно которому на территории Сумской городской объединенной территориальной громады запрещено находиться в общественных местах, общественном транспорте, без средств индивидуальной защиты, и совершил правонарушение, предусмотренное ст.44-3 КУоАП.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней.