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Ученые в 44 раза снизили прогноз по количеству смертей от коронавируса в Великобритании

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Ученые в 44 раза снизили прогноз по количеству смертей от коронавируса в Великобритании

Карантинные меры, введенные британскими властями для замедления темпов распространения коронавируса, продемонстрируют свою эффективность. Такую уверенность высказали эксперты Имперского колледжа в Лондоне, снизив число предполагаемых смертей в Соединенном Королевстве от вызываемой коронавирусом болезни в 44 раза — до 5,7 тыс. человек.

В середине марта ученые того же вуза предупредили, что число летальных исходов может достичь в Великобритании 250 тыс., если правительство не применит жесткие меры и не введет карантин в стране. После публикации этого анализа власти изменили стратегию по противодействию пандемии. В стране были закрыты школы, а с 23 марта на три недели был введен запрет на пребывание людей на улице, за рядом исключений (покупка продуктов или лекарств, поездка на работу, занятие спортом).

«Наша работа показывает, что меры по социальному дистанцированию в борьбе против COVID-19 — эффективный способ для замедления темпов распространения инфекции во многих странах», — приводит газета The Times в субботу слова эксперта Имперского колледжа Тома Пайка. По его мнению, эти меры должны быть продолжены. «Нам нет необходимости перерезать стропы этого парашюта, пока мы еще находимся над землей», — сказал Пайк.

В своем анализе ученые сделали предположение, что социальное дистанцирование в Великобритании может сработать так же эффективно, как в Китае, где новый коронавирус возник в декабре прошлого года, а умерли от него в итоге менее 3,3 тыс. человек. Ученые полагают, что на пиковых значениях в Великобритании от COVID-19 будут ежедневно умирать более 250 человек, что в разы меньше, чем в Италии. Для нее эксперты Имперского колледжа прогнозируют 28 тыс. смертей, для Испании при сохранении нынешней тенденции — 46 тыс.

В субботу журнал The Spectator сообщил со ссылкой на неназванные источники в Кабинете министров о том, что теперь правительство ожидает, что пик распространения инфекции придется в стране на 12 апреля. Это примерно на месяц раньше, чем ожидалось ранее.

Согласно данным, обнародованным 28 марта, в Соединенном Королевстве было подтверждено 17 089 случаев заражения новым коронавирусом, 1019 человек умерли.

Таким образом, за день в стране зафиксировано 260 летальных исходов. Это самый высокий суточный показатель с момента вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом.

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При этом в правительстве признают, что реальное число заразившихся может быть значительно больше количества подтвержденных случаев, так как анализы берутся исключительно у пациентов, которые оказываются в больницах. Речь идет о самых тяжелых случаях, поскольку всем людям с симптомами коронавируса, болезнь у которых протекает в легкой форме, рекомендуется самоизолироваться дома и не обращаться к врачам.

Отметим, что пятницу коронавирусная инфекция была подтверждена у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и главы Минздрава страны Мэтта Хэнкока.

Великобритания, коронавирус
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