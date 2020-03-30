Трамп продлил меры для борьбы с коронавирусом до 30 апреля

Введенные в США меры для борьбы с коронавирусом будут действовать до 30 апреля. Об этом заявил президент Дональд Трамп. Трансляция велась в Twitter Белого Дома.
Он призвал строго следовать указаниям властей. Ранее они рекомендовали на 15 дней воздержаться от социальных контактов, работать из дома, заказывать доставку еды и не выходить на улицу без необходимости.
«Чем больше вы стараетесь, тем быстрее закончится этот ночной кошмар», — сказал Трамп, добавив, что продление ограничений необходимо для замедления распространения вируса. Он также понадеялся, что новый дедлайн продлевать не придется.
Пик смертности от вызываемого коронавирусом заболевания в США может случиться через две недели, отметил президент. По его словам, ожидается, что к 1 июня США выйдут на путь восстановления после эпидемии.
По данным университета Джона Хопкинса, коронавирусом в США заразились 140 866 человек, жертвами заболевания стали 2 467.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016