Трамп продлил меры для борьбы с коронавирусом до 30 апреля

Введенные в США меры для борьбы с коронавирусом будут действовать до 30 апреля. Об этом заявил президент Дональд Трамп. Трансляция велась в Twitter Белого Дома.

Он призвал строго следовать указаниям властей. Ранее они рекомендовали на 15 дней воздержаться от социальных контактов, работать из дома, заказывать доставку еды и не выходить на улицу без необходимости.

«Чем больше вы стараетесь, тем быстрее закончится этот ночной кошмар», — сказал Трамп, добавив, что продление ограничений необходимо для замедления распространения вируса. Он также понадеялся, что новый дедлайн продлевать не придется.

Пик смертности от вызываемого коронавирусом заболевания в США может случиться через две недели, отметил президент. По его словам, ожидается, что к 1 июня США выйдут на путь восстановления после эпидемии.

По данным университета Джона Хопкинса, коронавирусом в США заразились 140 866 человек, жертвами заболевания стали 2 467.