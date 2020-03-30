В Украине зафиксировано 548 случаев заболевания коронавирусом

По данным МОЗ, по состоянию на 22:00 30 марта в Украине 548 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Всего в Украине зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19.

8 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.