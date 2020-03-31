Рада проголосовала за открытие рынка земли в Украине с 1 июля 2021 года

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 га.

За законопроект № 2178-10 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» во втором чтении и в целом в ночь на вторник проголосовали 259 народных депутатов из 226 минимально необходимых.

Голоса за закон распределились следующим образом: «Слуга народа» — 206, «Европейская солидарность» — 23, «Голос» — 13, «Доверие» — 12, внефракционные — 5. Фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина» и группа «За будущее» не дали ни одного голоса в поддержку.

Документом предусмотрено, что с 1 января 2024 года приобретать сельхозземлю смогут юридические лица, порог по концентрации в одних руках возрастет до 10 тыс. га. Продажа земельных участков сельхозназначения государственной и коммунальной собственности запрещается.

Кроме того, банки получат возможность получать землю в качестве взыскания как предмет залога, однако такие участки должны быть проданы на торгах в течение двух лет.

Согласно законопроекту, доступ иностранцев к рынку земли будет зависеть от результатов всеукраинского референдума.

Также законопроектом предусмотрено, что до 1 января 2030 года цена продажи земельных участков сельхозназначения, выделенных в натуре владельцам паев, не может быть меньше их нормативной денежной оценки.