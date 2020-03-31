Большинство россиян оказались в кризис без сбережений

Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, проведенное по заказу местной страховой компании.

Больше 60% респондентов сообщили, что им не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии, причем 34,6% из них недостает значительной суммы, следует из результатов опроса.

Молодые участники опроса (от 18 до 23 лет) не так часто указывали на нехватку значительной суммы (20,6%), а большинство респондентов из возрастных групп от 40 до 54 лет и от 55 лет и старше сообщили, что им недостает большой суммы (по 40,4%).

Каждый третий респондент (36,4%) сообщил, что у него есть накопления. Наибольшая доля из них (45%) располагает средствами, которых хватит на срок от двух до шести месяцев в случае внезапной потери ежемесячного дохода.

Сбережений 21,2% респондентов будет достаточно, чтобы прожить максимум месяц.

Наименьшая доля россиян обладает финансовой подушкой, которая позволит финансировать расходы от трех до пяти лет (3,6%) или более пяти лет (4,3%).

Напомним, что согласно украинскому опросу, в условиях жесткого карантина у 57% украинцев закончатся деньги на жизнь через четыре недели или меньше, 6,9% имеют сбережений на несколько дней, 6,3% – на полгода или больше.