Патриарх Кирилл объедет Москву с чудотворной иконой

Глава РПЦ Кирилл объедет вокруг Москвы с чудотворной иконой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«В пятницу, 3 апреля Патриарх Кирилл совершит объезд вокруг города Москвы с иконой „Умиление“. А в 18:00 возглавит Утреню праздника Похвалы Пресвятой Богородицы перед этим образом в Елоховском соборе. Это та самая чудотворная икона, перед которой молился преподобный Серафим Саровский, тайно хранившаяся у благочестивых людей после закрытия Дивеевского монастыря в 1927 году», — написал Легойда.
Кроме того, Легойда назвал коронавирусную инфекцию «вредоносным поветрием» и пригласил всех православных присоединиться к молитве Кирилла, но «пребывая в домах».
Напомним, что за сутки в России от коронавирусной пневмонии умерли восемь человек. Общее число погибших достигло 17 человек. С 30 марта власти выявили еще 500 заразившихся, что также является рекордным показателем. Общее число зараженных — 2 337. При этом в Москве находится наибольшее число заболевших.
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