В РПЦ призвали православных в Украине сохранять верность канонической церкви

Верующие канонической Украинской православной церкви не должны поддаваться на провокации раскольников, а продолжать поддерживать митрополита Киевского Онуфрия. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион.

«Я бы хотел призвать православных верующих Украины сохранять верность канонической Церкви и всемерно поддерживать Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, несмотря ни на какие угрозы и провокации с какой-либо стороны, несмотря на посулы и призывы раскольников и тех представителей власти, которые ради собственных политических интересов встали на путь вмешательства в дела церкви. Будем помнить, что наша церковь, в том числе на украинской земле, в разные века с достоинством проходила через многие испытания. Даже когда в ходе атеистических гонений XX столетия безбожники пытались полностью уничтожить ее, церковь выстояла», — сказал он.

Напомним, Константинопольский патриархат на заседании синода 9-11 октября объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху). Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. В ответ на эти действия синод Русской православной церкви 15 октября принял решение о невозможности дальнейшего евхаристического общения (совместное служение литургий) с Константинополем.