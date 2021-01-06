Патриарх Кирилл сравнил неверие в коронавирус с неверием в Бога

Неверие в пандемию коронавируса столь же опасно, как и неверие в Бога. Об этом во время проповеди после литургии в храме Христа Спасителя заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Трансляцию вели российские СМИ.
Есть люди, которые ни во что не верят — ни в болезнь, ни в опасность и пренебрегают предписаниями медиков, сказал патриарх. Однако в мире существуют не только «эти глупые люди», но и множество других, которые и в Бога не верят, отметил он.
«Очень опасно, когда люди не верят в Бога, смертельно опасно. Так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции», — заявил патриарх Кирилл.
Он попросил прихожан соблюдать все необходимые требования: носить маски, соблюдать социальную дистанцию и «делать очень многое, к чему мы не привыкли». «Потому что наша неосторожность может послужить причиной страшного заболевания», — сказал предстоятель церкви.
Патриарх Кирилл в декабре уже попросил клириков и прихожан сдать плазму крови для борьбы с пандемией коронавируса. Он отметил, что переливание плазмы крови — один из наиболее эффективных методов лечения COVID-19 для тяжелобольных пациентов.
В Русской православной церкви также советовали быстрее привиться от COVID-19.
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