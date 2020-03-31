В Великобритании за сутки удвоилось количество смертей от коронавируса

Во вторник, 31 марта, в Великобритании умерли 393 человека из числа инфицированных новым коронавирусом COVID-19, сообщает Sky News.

В предыдущие сутки власти зафиксировали 180 летальных исходов у людей с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией.

Общее количество умерших от коронавируса в Великобритании достигло 1808 человек. Среди них — 19-летний молодой человек, у которого не было хронических заболеваний или других проблем со здоровьем.