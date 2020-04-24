В Великобритании число жертв коронавируса приближается к 20 тысячам

Число скончавшихся от коронавируса в больницах Великобритании за сутки выросло на 684 человек, количество заболевших – на 5386, свидетельствуют данные Минздрава страны.

Общее количество смертей составило 19 506, заражений COVID-19 – 143 464. Днем ранее указанные показатели составляли 18 738 и 138 078 соответственно, тогда умерли 638 человек, заболели 4583.

Напомним, что по последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.