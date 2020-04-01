Супрун попросила у Илона Маска предоставить Украине аппараты ИВЛ

Экс-министр здравоохранения Украины Уляна Супрун обратилась к генеральному директору Tesla Илону Маску с просьбой бесплатно предоставить Украине аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Соответствующий комментарий она написала под его постом в Twitter c заявлением о намерении бесплатно разослать по всему миру аппараты ИВЛ.
«Я — Уляна Супрун, экс-министр здравоохранения Украины. Украина остро нуждается в вентиляторах. В наших отделениях интенсивной терапии только 3,5 тыс. вентиляторов, а население Украины составляет 37 млн человек. Пожалуйста, помогите нам!», — написала Супрун.
Ранее Илон Маск сообщил, что Tesla имеет дополнительные аппараты ИВЛ и готова разослать их по всему миру.
«У нас есть дополнительные, одобренные FDA (Food and Drug Administration) вентиляторы. Отправим в больницы по всему миру в пределах зоны доставки Tesla. Прибор и доставка бесплатные. Единственное требование — вентиляторы должны быть предоставлены пациентам немедленно, а не храниться на складах. Просьба писать мне лично или Tesla», — написал он в своем Twitter во вторник.
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