В Украине только один заболевший коронавирусом подключен к апппарату ИВЛ

Из нынешних 804 случаев заболевания коронавирусной инфекции в Украине в учреждения здравоохранения госпитализированы почти 50% больных и только один пациент подключен к аппарату ИВЛ.

«Сегодня мы имеем 804 случая коронавирусной болезни, 398 человек госпитализированы в учреждения здравоохранения. Остальные находятся на амбулаторном (домашнем) лечении. Среди госпитализированных — 20 детей и 26 медработников. На аппарате искусственной вентиляции легких находится один человек », - сообщил сегодня во время брифинга заместитель Министра здравоохранения Украины, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.