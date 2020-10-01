Из коронавирусного фонда не купили ни одного аппарата ИВЛ

Деньги Фонда по борьбе с коронавируса пошли на строительство дорог и амбулаторий, на социальные выплаты населению, доплаты медикам и правоохранителям.

Однако аппараты для искусственной вентиляции легких на средства фонда не закупали.

Об этом председатель Счетной палаты Валерий Пацкан сообщил в эфире Украинского радио.

Всего было потрачено 25 млрд. гривен:

12,6 млрд. грн — на строительство дорог и амбулаторий,

9,2 млрд. грн — выплаты по безработице, частичной безработице, на детей ФЛП, страховые выплаты и материальная помощь медикам,

2,8 млрд. грн — доплата к зарплате МВД, Минздрава и исполнительной службы,

289 млн грн — закупка оборудования, средств индивидуальной защиты.

«ИВЛ закупались по-другому, не из ковидного фонда — и меценатами, и государственные органы, в том числе МВД, для себя закупали. И ковидного фонда ИВЛы на сегодня не закупались», — сказал Пацкан.

По его словам, сейчас существует проблема с закупкой аппаратов искусственной вентиляции легких.

«Сейчас проходят тендеры на общую сумму 1,5 млрд. грн. Два тендера — на 630 млн грн на закупку 20 стационарных агиографических рентгеновских цифровых систем и 6 тендеров на 913 млн грн — на закупку 60 компьютерных томографов для опорных больниц. Сами ИВЛ мы должны были закупить, объявлен был тендер на закупку 100 аппаратов, срок поставки был до 30 октября. Первый тендер объявлен 16 июля, провели аукцион — должны были до 15 сентября закупить 50 аппаратов. На него вышли 6 участников», — сказал он.

Пацкан отметил, что двое предложили товары, которые соответствовали требованиям, но впоследствии оказалось, что первый поставщик не имел опыта поставки соответствующих товаров, а второй имел факты невыполнения предварительных договоров. Сейчас идет новый тендер.