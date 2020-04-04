МВФ призвал Украину принять «антиколомойский» закон о банковском регулировании

Международный валютный фонд приветствовал поддержку в первом чтении парламентом Украины закона о банковском регулировании и ожидает его окончательного принятия, сообщается в пресс-релизе постоянного представительства фонда в Украине.
«Мы приветствуем поддержку парламентом Украины в первом чтении законодательства, направленного на усиление основ реструктуризации банков, и ожидаем его окончательного принятия. Мы также ожидаем принятия изменений в бюджет на 2020 год, которые помогут власти дать ответ на чрезвычайные вызовы, стоящие вследствие COVID-19. В то же время мы призываем власти продолжать работу с Всемирным банком для обеспечения эффективного, прозрачного и конкурентоспособного рынка земли», — говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йоста Люнгмана, которое приводится в пресс-релизе.
Ранее Верховная рада Украины приняла в первом чтении закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам. Документ еще должен пройти второе чтение.
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