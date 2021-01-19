Всемирный экономический форум назвал главные риски 2021 года

Инфекционные заболевания и экстремальные природные явления, связанные с изменением климата, составляют главные риски 2021 года. Это следует из опубликованного во вторник в Женеве ежегодного доклада Всемирного экономического форума (ВЭФ).

«Не вызывает удивления тот факт, что одно из главных изменений в докладе о рисках в нынешнем году по сравнению с прошлым обусловлено пандемией. Из-за этого угроза инфекционных заболеваний сейчас находится на первом месте, тогда как в 2020 году она была лишь на 10 месте», — констатировали авторы доклада.

Согласно рейтингу основных угроз, составленному экспертами ВЭФ на основе «степени воздействия» на жизнь людей в 2021 году, вторую строчку после инфекционных болезней занимают проблемы, связанные с изменением климата. Далее следуют риски, связанные с оружием массового уничтожения, утратой биоразнообразия, кризисом природных ресурсов, ущербом для среды обитания человека, кризисом средств существования, экстремальными погодными явлениями, долговыми проблемами и сбоями в инфраструктуре информационных технологий. В рейтинге, учитывающем «степень вероятности» угроз, первые три строчки занимают экстремальная погода, провал акций в защиту климата и ущерб для среды обитания человека. Инфекционные болезни — на четвертом месте, потеря биоразнообразия — на пятом, концентрация власти в сфере цифровых технологий — на шестом, цифровое неравенство — на седьмом. Замыкают первую десятку угроз разрыв межгосударственых отношений, провал кибербезопасности и кризис средств существования.

Среди актуальных рисков на ближайшие два года авторы исследования называют инфекционные болезни, кризис средств существования, цифровое неравенство и разочарование молодежи. В среднесрочном плане — от трех до пяти лет — особое беспокойство вызывают биржевые пузыри, сбои в инфраструктуре информационных технологий, нестабильность цен и долговой кризис. В долгосрочной перспективе главные тревоги связаны с оружием массового уничтожения, коллапсом государств, утратой биоразнообразия и «враждебным технологическим прогрессом».

Доклад о рисках опубликован в преддверии запланированной ВЭФ на 25-29 января традиционной ежегодной «Давосской недели» — дискуссии с участием глав государств и правительств, политиков и ученых, лидеров мирового бизнеса из более 70 стран. Из-за пандемии дискуссия на этот раз пройдет в онлайн-формате.

ВЭФ — швейцарская неправительственная организация. Она проводит ежегодно в Давосе встречи с участием ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров и видных экспертов в различных сферах деятельности. В этом году встреча в Давосе не состоится, а ежегодное заседание ВЭФ пройдет в мае в Сингапуре. Членами ВЭФ являются около 1 000 крупных компаний и организаций.