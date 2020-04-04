В Волынской области от коронавируса умер водитель «скорой»

В Волынской области один летальный случай от коронавируса был зафиксирован у водителя скорой помощи, сообщает пресс-служба Волынской областной государственной администрации.

«У водителя скорой Старовиживской центральной районной больницы, который вчера умер, ПЦР-анализ подтвердил коронавирусную инфекциею. В медучреждение был госпитализирован с двусторонней пневмонией», — говорится в сообщении.

Всего по состоянию на 10:00 субботы в Волынской области зарегистрировано 17 случаев COVID 19. С подозрением на коронавирусную инфекцию в области — 15 человек.