В двух областях в выходные дни вводится особый режим передвижения

В Волынской и Закарпатской областях в выходные дни вводится режим максимального ограничения передвижения.
Соответствующие решения были приняты на заседаниях региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
«Начиная с 11 апреля, в выходные дни в области вводится режим максимального ограничения передвижения. В частности, с 13:00 субботы до 6:00 понедельника жителей Волыни просят не выходить из дома и приобрести необходимые продукты и лекарства заранее», — сообщает пресс-служба Волынской ОГА на странице в «Фейсбук».
Отмечается, что решение о введении дополнительных ограничительных мер приняли на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 9 апреля.
В свою очередь и.о. главы Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко в видеообращении, обнародованном в «Фейсбук», также сообщил, что региональная комиссия приняла решение о введении максимального ограничения передвижения в области.
«Это значит, что начиная с 13:00 субботы 11 апреля по 6:00 утра понедельника 13 апреля вы не выходите из дома, вам нужно оставаться дома! Да, я понимаю, что в эти праздничные дни мы привыкли посещать гостей, принимать их у себя, выходить на прогулки. Но иного варианта, как находиться дома, чтобы остановить массовое распространение пандемии коронавируса, пока нет. И это показывают практики ведущих мировых стран!!», — подчеркнул Гетманенко
Как сообщалось, по данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (ЦОЗ) по состоянию на 9:00 пятницы, 10 апреля, в Украине подтверждены 2203 случая COVID-19, из них в Закарпатской области — 56 случаев, Волынской — 41 случай.
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