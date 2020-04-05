В Украине уже более 1300 заболевших коронавирусом

По данным МОЗ, по состоянию на 22:00 5 апреля в Украине 1308 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.

Всего в Украине зафиксировано 37 летальных случаев от COVID-19.

28 человек уже выписаны - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, что по состоянию на 10:00 в Украине был 1251 заболевший.