В Китае за сутки от коронавируса умер один человек

За последние сутки в Китае зафиксировали один случай смерти пациента, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом сообщается на сайте Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Уточняется, что пациент умер в провинции Хубэй.
Кроме того, в стране зафиксировали 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, причем 38 из них выявили у прибывших из-за границы.
Всего зараженных коронавирусом в Китае на сегодня 81,7 тыс., при этом более 77 тыс. из них уже выздоровели, сообщает ведомство. Количество смертельных случаев составляет 3,3 тыс.
29 марта представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн сообщил, что Китай смог остановить распространение коронавируса. При этом в стране продолжается рост количества завозных случаев, отметил он, указав на возможность начала нового этапа борьбы страны с заболеванием.
По состоянию на 6 апреля лидером по числу зараженных коронавирусом в мире считаются США. Там, по данным Университета Джонса Хопкинса, им заразились более 337 тыс. человек.
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