Украинцы за месяц забрали из банков 2,7 миллиарда

В марте 2020 года остатки на счетах населения в банковской системе сократились на 2,752 млрд грн в гривне и на 19 млн в долларовом эквиваленте.
Об этом сообщает Экспертная платформа НБУ в Facebook.
«В целом за месяц остатки на счетах населения в банковской системе сократились незначительно — на 2,752 млрд в гривне (-0,8%) и на 19 млн в долларовом эквиваленте (-0,2%)», — говорится в сообщении.
В Нацбанке отмечают, что борьба с пандемией и экономическая неопределенность, безусловно, влияют на финансовое поведение населения. Впрочем, тенденция снятия средств с банковских счетов оказалась в марте 2020 года слабой и крайне короткой. А решение НБУ о невнедрении каких-либо ограничений на финансовом рынке способствовало возобновлению притока средств.
«Как показывает оперативный мониторинг Национального банка, сокращение остатков средств на счетах физических лиц вообще прекратилось после 25 марта. Вклады в национальной валюте за последние 7 дней марта даже выросли на 4 млрд гривен (+1,2%)», — отмечается в сообщении.
По инвалютным средствам, как и на валютном рынке, имела место существенная нервозность во второй декаде марта. После чего остатки граждан в банках в долларовом эквиваленте почти не меняются. Ситуация существенно отличается от острых фаз предыдущих кризисов. В частности, только в августе 2014 года сокращение остатков средств физлиц в национальной валюте составило 1,44%, а в инвалюте — 3,11%.
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