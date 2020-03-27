В НБУ уверяют, что у банков сейчас нет никаких проблем

Потребности в ликвидности и капитале у банков Украины сегодня отсутствуют, сообщила заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова.

«Банковский сектор сегодня прочный и стойкий. Он в состоянии поддерживать экономику и предприятия... Сегодня потребностей в ликвидности и капитале у банковской системы нет. Но все наши инструменты поддержки ликвидности доступны банкам, и те в случае необходимости могут ими воспользоваться», — сказала Рожкова в ходе пресс-брифинга в пятницу, передает Интерфакс-Украина.