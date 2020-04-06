Зеленский поговорил с Помпео о помощи для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с государственным секретарем США Майклом Помпео вопрос о предоставлении стране американских кредитных гарантий, необходимых для стабилизации украинской экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

«Были также обсуждены возможности получения Украиной от Соединенных Штатов кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики — в дополнение к ресурсам, которые наше государство планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других иностранных партнеров», — сообщает в понедельник пресс-служба президента Украины.

Напомним, президент 27 марта сообщил, что Украина договорилась с МВФ об увеличении программы на условиях принятия Радой двух законов: о купле-продаже земли сельскохозяйственного назначения и о банках (предполагает запрет возврата национализированных банков бывшим владельцам). Президент тогда подчеркнул, что при выполнении условий страна на протяжении 15 дней получит первый транш в размере около $1,75 млрд-$2 млрд.