Зеленский поговорил с Помпео о помощи для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с государственным секретарем США Майклом Помпео вопрос о предоставлении стране американских кредитных гарантий, необходимых для стабилизации украинской экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
«Были также обсуждены возможности получения Украиной от Соединенных Штатов кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики — в дополнение к ресурсам, которые наше государство планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других иностранных партнеров», — сообщает в понедельник пресс-служба президента Украины.
Напомним, президент 27 марта сообщил, что Украина договорилась с МВФ об увеличении программы на условиях принятия Радой двух законов: о купле-продаже земли сельскохозяйственного назначения и о банках (предполагает запрет возврата национализированных банков бывшим владельцам). Президент тогда подчеркнул, что при выполнении условий страна на протяжении 15 дней получит первый транш в размере около $1,75 млрд-$2 млрд.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016