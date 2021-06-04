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Помпео заявил о военных разработках в лаборатории Уханя перед пандемией

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Помпео заявил о военных разработках в лаборатории Уханя перед пандемией

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Уханьский институт вирусологии занимался военными разработками. Его цитирует Fox News.

«Я могу сказать с уверенностью, что лаборатория занималась деятельностью, связанной с Народно-освободительной армией Китая. Военные разработки велись параллельно с гражданскими исследованиями», — утверждает Помпео.

По его словам, у американской разведки есть информация о том, что в уханьской лаборатории перед пандемией заболели ученые, а также большое количество доказательств утечки вируса из этого места. Он не уточнил, о чем речь.

Помпео также добавил, что институт занимался исследованиями по усилению заразности и смертоносности вирусов.

Ранее Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что у них есть доказательства искусственного происхождения коронавируса. По их словам, китайские ученые разработали SARS-CoV-2 в уханьской лаборатории, а затем попытались замести следы. Кроме того, издание Daily Caller со ссылкой на бывшего сотрудника Госдепартамента США Дэвида Ашера сообщило о смерти жены одного из работников лаборатории в Ухане до пандемии в декабре 2019 года.

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Китай неоднократно отрицал сообщения об искусственном происхождение SARS-CoV-2, называя это политической игрой и попыткой свалить вину на других.

Майк Помпео, Ухань, коронавирус
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