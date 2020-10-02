Тест Майкла Помпео на коронавирус показал отрицательный результат

Тесты на коронавирус нового типа, взятые у госсекретаря США Майкла Помпео и его жены Сьюзан, показали отрицательный результат. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

По его данным, Помпео с женой сдали тест за 20 минут до посадки в городе Дубровнике, где у госсекретаря США запланированы встречи с руководством Хорватии.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что он и его супруга Меланья заразились коронавирусом. Лечащий врач американского лидера Шон Конли подчеркнул, что они чувствуют себя хорошо. Конли выразил уверенность в том, что Трамп сможет продолжать выполнять свои обязанности.