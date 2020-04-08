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В Украине вырос уровень летальности от коронавируса

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В Украине вырос уровень летальности от коронавируса

Показатель летальности на сегодня в Украине составляет 3,1%.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга 8 апреля.

3 апреля уровень летальности от COVID-19 был 2,4%.

Уровень летальности — это количество умерших от коронавируса, деленное на общее количество положительно подтвержденных случаев COVID-19.

«Если мы сравниваем с другими странами нашего квропейского региона, то увидим, что сегодня в Испании показатель летальности составляет 9,9%, в Италии — 12,6%, при том, что в последние дни в Италии наблюдается снижение количества случаев коронавирусной болезни. Например, за прошедшие сутки было зарегистрировано плюс 3000 случаев. До этого регистрировалось в районе 5000 случаев ежедневно», — рассказал Ляшко.

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По его словам, значительно растет количество случаев во Франции, и коэффициент летальности составляет 9,5%.

В Германии коэффициент не достигает до 2%, а в Южной Корее он на уровне 1-1,5%.

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