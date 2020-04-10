Число заразившихся коронавирусом в мире за неделю возросло на 50%

Темпы распространения коронавируса в мире замедлились: если за прошлую неделю количество заразившихся выросло вдвое, то за последние семь дней — в полтора раза. Сейчас подтверждено около 1,5 млн случаев заражения, то есть на каждые 100 тысяч человек приходится примерно 19 инфицированных.

Продолжает стремительно расти и число выздоровевших. За неделю их стало на 80% — уже около 357 тыс.

Правда, растет и количество умерших — более чем на 70%, с 50 тыс. до 85,5 тыс. Среди лидеров — Италия и Великобритания, где уровень смертности превышает 12%. Во всем мире он за неделю увеличился с 5% до 6%.

Инфекция продолжает распространяться. О подтвержденных случаях не сообщали только в двух десятках стран — 13,5% от общего числа. За неделю первые заразившиеся были обнаружены в Йемене и Абхазии, оборону продолжают держать Таджикистан и ряд небольших островных государств.

Китай выпал из пятерки лидеров

Если семь дней назад коронавирусом были заражены около 0,01% населения Земли, то сейчас уже 0,02%.

В пятерке лидеров по числу инфицированных среди стран произошли значительные изменения. Если первая тройка — США (462 тыс.), Испания (152 тыс.) и Италия (143,6 тыс.) — осталась неизменной, то Китай (81,9 тыс.), с которого началось распространение вируса, с четвертой строчки переместился сразу на шестую. В последние недели там коронавирус выявляют не более чем у 100 человек в сутки.

Заразившихся стало существенно больше в Германии (112 тыс.) и Франции (86 тыс.), которые оказались соответственно на четвертом и пятом месте в мире.

Самый большой рост — в США, где число случаев за семь дней выросло более чем на 220 тыс., превысив 460 тыс.

В ряде стран число новых случаев доходит до 4 тыс. в сутки — в частности, в США, Италии, Испании, Турции, Великобритании. По 2 тыс. фиксируют ежедневно в Германии и Иране, по 1 тыс. — в Бельгии, Нидерландах, Канаде и так далее.

Смертность растет

Доля летальных исходов среди заразившихся коронавирусом в мире за неделю возросла до 6%. В лидерах — Италия, где умерли более 17,: тыс. человек, на второе место переместились США (16,5 тыс.), на третье — Испания с 15,2 тыс.

Показатель смертности в Соединенных Штатах, однако, не очень высок — 3,6%. Лидерами являются Италия и Великобритания, где он равняется 12,2%. Один из самых низких показателей в Германии — 2%.

Число выздоровевших по сравнению с прошлой неделей увеличилось в 1,8 раза, семь дней назад их было 200 тыс. Помимо Китая, где поправились уже около 95% заразившихся, быстрее всего растет количество излечившихся в Испании и Германии — в каждой из этих стран выписаны уже более 50 тыс. инфицированных.

Однако на этой неделе был зафиксирован случай повторного заражения коронавирусом. У женщины в Таиланде через несколько дней после завершения лечения снова диагностировали инфекцию.

Эпицентр в Европе

Европа остается эпицентром коронавирусной инфекции в мире — там сейчас около 800 тыс. случаев заражения. Неделю назад их было почти в два раза меньше.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности уже около 450 тыс. человек — на 200 тыс. больше, чем на прошлой неделе. Власти США при этом заявляют, что ситуация в главных очагах заражения коронавирусом в стране постепенно стабилизируется.

Третью позицию занимает Восточная Азия, но там за неделю зафиксировали всего 6 тыс. новых случаев. Ситуация ухудшилась, в частности, в Японии, где общее число заразившихся превысило 6,2 тыс. и власти решили ввести режим чрезвычайной ситуации в Токио и ряде других префектур. В Южной Корее, наоборот, положение нормализуется — впервые за последние 50 дней в стране зафиксировали менее 30 заразившихся в сутки.

При этом в мире растет число проводимых тестов на выявление коронавирусной инфекции. В лидерах по этому показателю — США (2,3 млн тестов), Германия (1,3 млн) и Россия (более 1 млн). В некоторых странах, например в Эстонии, уже собираются проводить массовое тестирование населения на коронавирус.