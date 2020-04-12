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В Украине зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом

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В Украине зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом

По данным МОЗ, по состоянию на 9:00 12 апреля в Украине 2777 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 83 летальных, 89 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 266 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 174 случая;
Волынская область — 71 случай;
Днепропетровская область — 58 случаев;
Донецкая область — 11 случаев;
Житомирская область — 74 случая;
Закарпатская область — 82 случая;
Запорожская область — 83 случая;
Ивано-Франковская область — 291 случай;
Кировоградская область — 118 случаев;
г. Киев — 416 случаев;
Киевская область — 159 случаев;
Львовская область — 111 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Николаевская область — 2 случая;
Одесская область — 63 случая;
Полтавская область — 25 случаев;
Ровенская область — 119 случаев;
Сумская область — 73 случая;
Тернопольская область — 243 случая;
Харьковская область — 11 случаев;
Херсонская область — 31 случай;
Хмельницкая область — 19 случаев;
Черновицкая область — 432 случая;
Черкасская область — 99 случаев;
Черниговская область — 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 апреля в Центр поступило 657 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 10432 сообщение о подозрении на COVID-19.

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