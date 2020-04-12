Беларусь догоняет Украину по числу заразившихся коронавирусом

Общее количество заболевших коронавирусом в Беларуси достигло 2578. Об этом сообщает Минздрав республики в Telegram-канале.

Уточняется, что 203 пациента уже выздоровели, еще 26 умерли. Всего стране специалисты провели более 64 тыс. тестов на коронавирус, сообщили в ведомстве.

У большинства заразившихся заболевание протекает в легкой форме, однако 50 пациентам потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ, говорится в сообщении.

За сутки в Беларуси выявили 358 пациентов с коронавирусом, уточняет tut.by.

Накануне, 11 апреля, коронавирус в Белоруссии выявили у 301 медицинского работника. Большинство медиков заразились в Минске, а также Минской и Витебской областях.

Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в стране заявил, что Беларусь «входит в новую фазу эволюции вспышки коронавируса». По его словам, в ближайшее время в стране может резко увеличится число заразившихся и поэтому властям необходимо принять дополнительные меры по борьбе с распространением инфекции.