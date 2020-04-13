В Европе рекордно обвалились цены на электроэнергию

Во многих европейских странах цены на электроэнергию на 13 апреля стали отрицательными.
Об этом свидетельствуют данные европейской энергетической бирже Nord Pool (объединяет 13 рынков в Европе, преимущественно в северной части) и данные венгерской энергетической биржи HUPH по ценам на сутки вперед, передает Экономическая правда.
Так, по данным Nord Poll, среднесуточная цена на электроэнергию во Франции, Германии, Нидерландах и Бельгии 13 апреля будет отрицательной.
Такую же динамику демонстрируют восточноевропейские страны. В частности, отрицательные цены на 13 апреля установлены в Чехии и Словакии, что является нетипичным для рабочих дней.
В целом, это не первый случай, когда цены на электроэнергию в отдельных странах могут быть отрицательными, но, как правило, это бывает в выходные или в праздничные дни, например, во время рождественских праздников в декабре.
При этом, по данным ГП «Оператор рынка», в Украине средневзвешенные цены «рынка на сутки вперед» и внутреннесуточном рынке составляли 1218 грн за МВт-ч и 776 грн мВт-ч.
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