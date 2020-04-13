Трое священников оштрафованы из-за скопления людей в церквях

Административные штрафы наложены на троих священнослужителей, допустивших скопление людей в храмах на Вербное воскресенье 12 апреля, несмотря на введенные карантинные меры, материалы по еще 12 случаям в настоящее время изучаются правоохранителями.

«О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения! Церковникам в 3-х случаях полицией вынесены админштрафы. Еще по 12-ти — материалы изучаются. У нас свобода совести, но имейте же совесть!», — написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем микроблоге в соцсети Twitter в пятницу.

Как сообщалось, между представителями МВД и Всеукраинского совета церквей была достигнута договоренность, что на время действия карантинных мер богослужения во всех храмах Украины, в том числе в дни христианской Пасхи, иудейского Песаха и мусульманских Ночи Бараат и начала месяца Рамадан, будут проводиться только с участием священнослужителей и обеспечивающих онлайн-трансляцию лиц. Прихожане смогут посещать храмы индивидуально по одному-два человека, когда богослужения там проходить не будут.

В то же время, 12 апреля в праздник Входа Господнего в Иерусалим (т.н. «вербное воскресенье») в ряде церквей во многих регионах Украины проходили службы при массовом скоплении народа, о чем писали в соцсетях и в СМИ.