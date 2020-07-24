Более половины украинцев хотят платить меньше налогов и сами распоряжаться своими доходами

Более 56% украинцев предпочитают платить низкие налоги и самостоятельно распоряжаться своими доходами, чтобы оплачивать услуги государственных и частных учреждений (школ, университетов, больниц и т.д.). Не более 20% готовы платить больше налогов, но при этом бесплатно получать государственные услуги.
Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного исследователями Киевского международного института социологии по заказу CASE-Украина. Результаты исследования представила во время вебинара старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины Ольга Иващенко.
По ее словам, главный вывод исследования — что украинцы практически не знают, каким образом наполняется бюджет, куда идут налоги, однако большинство уверено, что хочет платить меньше.
«Платить налоги ниже и самим распоряжаться доходом хотят 56%. Подавляющее большинство — граждане возраста 30-39 лет, по уровню дохода — преимущественно средний и высокий, но есть и низкий. Зато подавляющее большинство тех 20,6%, кто готов платить более высокие налоги, но и получать больше бесплатных услуг — военнослужащие и полицейские», — подчеркнула Ольга Иващенко.
По словам социолога, объяснить эти цифры можно тем, что у у людей есть колоссальное недоверие к государственным институтам и сомнения в рациональности использования бюджетных средств.
Еще один тренд, который выявило исследование КМИС — большинство украинцев понятия не имеют, за счет чего финансируется бюджет, какая в стране система налогообложения, и лишь 18% знают, сколько в Украине налогов. Зато положительная тенденция в том, что все больше молодых людей начинают хорошо ориентироваться в фискальной системе страны.
В свою очередь, исполнительный директор «CASE-Украина» Дмитрий Боярчук обратил внимание на то, что едва ли не наиболее популярный вариант ответов респондентов — «трудно сказать».
«Речь идет о тотальной неосведомленности населения в налоговом плане. 18% респондентов считают, что, покупая товар, мы платим 0% налога — то есть, они не знают, что в цену любого товара заложена стоимость НДС. И для большинства то, что мы платим налоги — это такая абстрактная мантра. Поэтому нужно проводить просветительскую работу, чтобы повысить налоговую грамотность населения», — подытожил Дмитрий Боярчук.
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