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Бизнес снова негативно оценил налоговую систему Украины

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Бизнес снова негативно оценил налоговую систему Украины

Европейская Бизнес Ассоциация провела регулярный опрос касательно оценки налоговой системы в Украине. Новая волна опроса за период ноябрь 2019 - март 2020 продемонстрировала концептуальную неизменность настроений налоговых экспертов. Показатель индекса составил 2,95 баллов из 5-ти возможных (2,90 в предыдущем периоде). Налоговый индекс, который дважды в год измеряет Европейская Бизнес Ассоциация, находится в отрицательной плоскости на протяжении всей истории исследования с 2011 года.

В текущей волне опроса хуже всего налоговые и финансовые эксперты компании оценили качество налогового законодательства Украины, лучше всего - ситуацию фискального давления на бизнес.

Результаты опроса продемонстрировали точечное улучшение в оценках респондентов, что в свою очередь повлияло на некоторое повышение интегрального показателя. Наиболее существенный рост настроений экспертов наблюдался в оценке фискального давления на бизнес. Так, почти половина респондентов, а именно 49% сообщили о том, что давление почти отсутствовало, а еще 11% экспертов вообще не столкнулись с этим явлением. В предыдущей волне таких было 29% и 9% соответственно. За данный период ощутимые проявления фискального давления ощутили на себе только 24% опрошенных (28% в прошлом периоде).

Среди методов давления, которые все еще наблюдаются, бизнес назвал следующие:

  • Необоснованные информационные запросы;
  • «Предложения» уплаты налогов авансом;
  • Несвоевременное представление отчетности из-за технических сбоев работы сервера ГНС, что стало причиной штрафов;
  • Начисление спорных штрафных санкций, обременительные проверки, и тому подобное.

Положительная динамика наблюдается также в оценке экспертами качества налогового обслуживания. Количество недовольных работой налоговиков существенно уменьшилась - 17% (29% в предыдущем периоде). В то же время возросло количество респондентов, указавших на удовлетворительный уровень услуг - 51%, тогда как в прошлой волне таких было 38%. Еще 32% опрошенных отметили, что довольны качеством налоговых сервисов.

Традиционно самые низкие оценки получили такие составляющие индекса, как качество налогового законодательства и процесс администрирования налогов и подготовки отчетности. Так, вдвое сократилась доля довольных качеством налогового законодательства - с 15% в предыдущем периоде в текущих 7%. Количество недовольных также несколько увеличилась - до 30%. Еще 63% экспертов считают качество налогового законодательства Украины удовлетворительным.

Всего 6% опрошенных считают, что действующий налоговый режим способствовал развитию их бизнеса, тогда как в прошлом периоде таких было 11%. К тому же, только 11% респондентов оценили процесс подготовки налоговой отчетности и администрирования налогов положительно, зато 34% считают процедуру обременительной. Эксперты указали основные факторы, которые негативно влияют на подготовку налоговой отчетности и администрирования, в порядке приоритетности:

  • Количество платежей;
  • Несовершенство электронной системы отчетности;
  • Количество времени, затраченного на подготовку налоговой отчетности и уплаты налогов;
  • Поспешное введение новых правил и недостаточность времени для приспособления к ним;
  • Непонятность правил и разъяснений по подготовке налоговой отчетности и проведения платежей.

Также на оценку качества налогового законодательства повлияли кризисные обстоятельства. Так, предприниматели традиционно жалуются на высокие ставки налогов и сборов, в частности на уровень налогообложения оплаты труда, сложности и постоянные изменения. Однако в условиях кризиса предприниматели ожидали большей оперативности от законодателей и большей решимости в вопросах поддержки бизнеса.

 

 

налоги, опрос
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