В Китае за сутки выявили 46 новых зараженных коронавирусом, большинство привозные

За сутки в Китае выявили 46 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте Национальной комиссии по здравоохранению КНР.
По данным комиссии, 34 заболевших прибыли из-за границы, а 12 заразились внутри страны. За прошедшие сутки никто из пациентов с коронавирусом не умер. Помимо этого в провинции Хубэй, где началась вспышка инфекции, не выявили ни одного нового больного.
Лечение в медучреждениях продолжают 1107 человек, из которых 95 находятся в тяжелом состоянии. С начала вспышки инфекции в стране подтвердили более 82 тыс. случаев заражения, 3342 человека умерли.
В конце марта представитель Нацкомиссии по здравоохранению Ми Фэн сообщил, что в Китае в целом удалось остановить распространение коронавируса. По его словам, КНР может столкнуться с новым витком борьбы с инфекцией из-за растущего количества завозных случаев.
6 апреля Китай впервые не зарегистрировал ни одного летального исхода. Впоследствии власти открыли выезд из города Ухань в провинции Хубэй спустя более двух месяцев изоляции.
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