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В Украине за сутки коронавирусом заболели почти 400 человек

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В Украине за сутки коронавирусом заболели почти 400 человек

По данным МОЗ, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 279 случаев;
Волынская область — 109 случаев;
Днепропетровская область — 78 случаев;
Донецкая область — 12 случаев;
Житомирская область — 162 случая;
Закарпатская область — 116 случаев;
Запорожская область — 115 случаев;
Ивано-Франковская область — 401 случай;
Кировоградская область — 198 случаев;
г. Киев — 644 случая;
Киевская область — 234 случая;
Львовская область — 166 случаев;
Луганская область — 4 случая;
Николаевская область — 22 случая;
Одесская область — 73 случая;
Полтавская область — 27 случаев;
Ровенская область — 204 случая;
Сумская область — 80 случаев;
Тернопольская область — 333 случая;
Харьковская область — 40 случаев;
Херсонская область — 44 случая;
Хмельницкая область — 37 случаев;
Черновицкая область — 662 случая;
Черкасская область — 110 случаев;
Черниговская область — 11 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 апреля в Центр поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 14311 сообщений о подозрении на COVID-19.

коронавирус
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