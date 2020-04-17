На Пасху верующих будут пускать в храмы только по двое

Полиция не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит, информирует прессслужба министерства.
«Полиция в рамках договоренностей и во исполнение постановления Кабинета министров о недопущении распространения на территории Украины COVID-19 в случае скопления людей возле храмов будет действовать в несколько этапов. Первый этап — это разъяснение среди граждан. В случае повторных нарушений полицейские будут составлять протоколы. Мы не дадим провокаторам организовывать массовые мероприятия возле приходов», — заявил он.
Тандит напомнил, что в самих храмах могут присутствовать только те, кто обеспечивают службу, а прихожане смогут посетить храм после службы — максимум по два человека.
«МВД принимает беспрецедентные меры по защите здоровья наших граждан... Во время богослужений в церкви могут присутствовать максимум 10 человек, и это не прихожане. Это только те люди, которые обеспечивают службу и помогают ее проводить, а также те, кто обеспечивает трансляцию онлайн. И конечно, все они должны быть в масках. Прихожане смогут заходить в храм после службы, если это малый приход — по одному человеку, если большой — по два человека», — сказал Тандит.
Советник министра также подчеркнул, что правоохранители не допустят скопления людей возле храмов.
Как сообщалось, МВД и религиозные конфессии определили формат проведения праздников: в храмах должно быть не более 10 человек, однако онлайн-трансляция доступна для всех.
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