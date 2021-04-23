Минздрав дал рекомендации по празднованию Пасхи

Дополнительные карантинные ограничения на Пасхальные праздники в Украине не предусматриваются, однако Министерство здравоохранения разработало ряд рекомендаций, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

По его словам, рекомендуется проводить онлайн богослужения для верующих, увеличить количество сессий благословения и уменьшить их продолжительность.

«Зафиксировать входные двери на территорию и в помещения храмов в открытом состоянии, чтобы обеспечить воздухообмен внутри помещения. Установить ограничения на посещение службы перед благословением внутри храмов и обеспечить соблюдение дистанции между прихожанами на улице не менее 1,5 м», — добавил Ляшко.

Кроме того, рекомендуется посещать обряд благословения и освящения пищи только одному человеку от домохозяйства, без семейных посещений.

Лицам пожилого возраста и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется воздержаться от посещения храмов и освятить праздничную корзину на свежем воздухе возле храма.

«Лучше воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей, чтобы не подвергать друг друга опасности», — добавил Ляшко.