Минздрав не планирует дополнительные карантинные ограничения на Пасху

Введение дополнительных карантинных ограничений в Украине в пасхальный период пока не планируется, поскольку ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизировалась, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Дополнительных ограничений на Пасху мы не планируем. Понимаю, как важно украинцам отпраздновать этот светлый день согласно традициям. А для меня важно, чтобы эти празднования прошли с соблюдением всех правил безопасности», — написал Степанов в Фейсбуке в четверг.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что пик пандемии пройден и «даже столица после 30 апреля, вероятно, перейдет в „желтой зоны“ — расслабляться рано».

«Я не хочу, чтобы сразу после праздников у нас опять был всплеск заболеваемости. Поэтому призываю украинцев продолжать придерживаться установленных противоэпидемических правил, носить маски правильно, потому что это не амулет — в кармане она вас не защитит», — отметил министр.

Он также призвал украинцев избегать скоплений людей и праздновать в узком семейном кругу, а церковь — создать все условия для безопасного посещения храмов верующими.

«Помните, что COVID — атеист, для него нет праздников, не дайте ему повод затмить светлое Воскресение Христово», — резюмировал Степанов.