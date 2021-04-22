Минздрав не планирует дополнительные карантинные ограничения на Пасху

Введение дополнительных карантинных ограничений в Украине в пасхальный период пока не планируется, поскольку ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизировалась, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
«Дополнительных ограничений на Пасху мы не планируем. Понимаю, как важно украинцам отпраздновать этот светлый день согласно традициям. А для меня важно, чтобы эти празднования прошли с соблюдением всех правил безопасности», — написал Степанов в Фейсбуке в четверг.
Он подчеркнул, что несмотря на то, что пик пандемии пройден и «даже столица после 30 апреля, вероятно, перейдет в „желтой зоны“ — расслабляться рано».
«Я не хочу, чтобы сразу после праздников у нас опять был всплеск заболеваемости. Поэтому призываю украинцев продолжать придерживаться установленных противоэпидемических правил, носить маски правильно, потому что это не амулет — в кармане она вас не защитит», — отметил министр.
Он также призвал украинцев избегать скоплений людей и праздновать в узком семейном кругу, а церковь — создать все условия для безопасного посещения храмов верующими.
«Помните, что COVID — атеист, для него нет праздников, не дайте ему повод затмить светлое Воскресение Христово», — резюмировал Степанов.
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